Lutte contre la Covid-19: Plus d'un million de personnes déjà vaccinées, le Sénégal sur la bonne voie Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Août 2021 à 18:20 | | 0 commentaire(s)| Plus d'un million de personnes se sont vaccinés dans le cadre de la lutte contre la pandémie, et cela est un aspect important à prendre en compte. C’est une conscience collective. Selon le ministre de la Santé, « le Sénégal est alors en avance sur la prise des vaccins et pour mieux espérer gagner cette maladie, mais il faut veiller à respecter les mesures édictées ».



