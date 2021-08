Lutte contre la Covid-19 à Thiès : Sheyla fashion offre 1200 masques à Habib Niang Rédigé par leral.net le Samedi 7 Août 2021 à 15:47 | | 0 commentaire(s)|

Sheyla fashion a offert vendredi 1200 masques au responsable politique de l'Apr, Habib Niang, dans la lutte et la sensibilisation contre le coronavirus. En effet, depuis l'apparition de la pandémie, M. Niang est sur tous les fronts de la sensibilisation aux dons de masques, kits hygiéniques, denrées alimentaires. Selon la styliste Sheyla fashion, le coronavirus a mis à terre toute l'économie mondiale, aucun secteur n'est épargné. A cet effet, elle a décidé de confectionner 5000 masques dont les 1200 ont été remis à Habib Niang en vue de freiner la propagation du virus. « Je suis impressionnée par l'engagement de monsieur Habib Niang dans le social. Par la même occasion, j'invite tous les acteurs de développement surtout les politiques à se joindre à lui pour aider les populations. Les masques que j'ai confectionnés sont des lavables et sont valables trois mois. Ainsi, les populations vont pouvoir avoir des masques et se protéger de la maladie », a-t-elle fait savoir. Pour sa part, le responsable politique s'est réjoui que madame Sheyla participe à la sensibilisation pour stopper la Covid-19 à Thiès. « Cette cérémonie de remise organisée dans la plus grande sobriété du fait de la pandémie est un honneur pour moi car cette grande styliste brésilienne de renommée internationale par le biais d'une connaissance a voulu nous appuyer après avoir vu les nombreuses actions que nous avons posées dans le cadre de notre politique de développement socio-économique. Ces 1200 masques qu'elle nous a offerts vont être distribués à la population pour renforcer la sensibilisation mon staff et mes militants n'ont jamais baissé les bras dans la sensibilisation. La brésilienne va aussi offrir des ordinateurs aux femmes de Habib Niang », a déclaré M. Niang. Il a, par ailleurs, fait savoir que malgré la situation sanitaire, ses militants sont sur le terrain pour inscrire les concitoyens surtout les primo-votants et les femmes. P.A.SY



Source : Source : http://lesoleil.sn/lutte-contre-la-covid-19-a-thie...

