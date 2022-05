Lutte contre la migration clandestine et la traite des êtres humains : Le Représentant de la délégation de l’UE, réitère leur engagement Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Mai 2022 à 11:14 | | 0 commentaire(s)| Avec sa dimension sensible, la migration et la traite des êtres humains était hier à Dakar, au cœur des échanges lors d’une rencontre internationale. Pour le Représentant de la coopération de la délégation de l’Union Européenné au Sénégal, il s’agit de deux priorités, à la fois pour l’Union Européenne et les pays africains. Dans son discours, il a réitéré l’engagement de l’UE à accompagner les pays partenaires dans cette lutte et, est revenu sur l’appui financier fourni par son institution…



