Lutte contre la corruption : La BAD exclut pour un an la Compagnie Sénégalaise de Travaux Publics La Banque africaine de développement (BAD) a annoncé, hier, 9 décembre 2024, l'exclusion de la Compagnie Sénégalaise de Travaux Publics pour une durée d’un an, à compter du 10 décembre 2024. Cette décision découle d’un accord de règlement négocié entre la Banque et l’entreprise sénégalaise, à la suite d’une enquête menée par le Bureau de l’intégrité et de la lutte contre la corruption de la BAD.

Selon son communiqué, les résultats de cette enquête révèlent que la Compagnie Sénégalaise de Travaux Publics a soumis des certificats d’achèvement falsifiés dans le cadre d’un appel d’offres portant sur un projet d’infrastructure technologique.



Ce projet, lié au Parc des technologies numériques du Sénégal, prévoyait la construction et l’équipement d’installations stratégiques, telles qu’un centre de données, un incubateur pour entreprises TIC, et des bureaux administratifs.



Pendant la période d’exclusion, l’entreprise ne pourra participer à aucun projet financé par la BAD. En outre, elle devra coopérer avec le Bureau de l’intégrité et de la lutte contre la corruption ainsi qu’avec les autorités compétentes des pays membres de la Banque.



À l’issue de cette sanction, la Compagnie devra instaurer un programme de conformité à l’intégrité conforme aux standards de la Banque pour être éligible à de futurs projets.



