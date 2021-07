Lutte contre la criminalité urbaine : Plaidoyer pour le retour de la police municipale «Il est possible de créer une police municipale» pour faire face à l’insécurité grandissante. C’est un conseil de Abou Ameth Seck, directeur de Cabinet du ministre des Collectivités territoriales, qui a fait cette sortie lors du lancement hier du Programme des collectivités territoriales paix et sécurité.

«En raison de la forte criminalité et du développement de la petite délinquance, la sécurité est devenue une forte attente au niveau des populations. Cette évolution pousse les maires et autres acteurs à élaborer des politiques de prévention innovantes tenant en compte le nouvel univers avec ses injustices, ses problèmes et ses changements sociaux.



C’est pourquoi, le maire, le président du département, sous le contrôle du représentant de l’Etat, peut mener une politique sécuritaire à l’échelle de nos territoires. Les compétences sont bien identifiées, le maire a des pouvoirs de police et peut également créer une police municipale », explique-t-il en invoquant le Code des collectivités territoriales, qui soutient la mise en place d’une police municipale.



En écho, Soham El Wardini, maire de Dakar, estime que «la question de la police municipale est centrale». Plusieurs initiatives ont été prises pour asseoir une gouvernance sécuritaire dans la capitale.



«Nous avons des brigades (des volontaires) partout, mais nous avons bien besoin de cette police municipale et nous ferons un plaidoyer pour la faire revenir », dit-elle. Cela permettra de sécuriser le territoire dakarois.



«Nous voulons qu’avec l’Etat et les autres acteurs qu’on puisse assurer la sécurité de l’espace public. Il y a beaucoup d’agressions et cela est dû au chômage des jeunes. Quand on n’a rien à faire, on peut être violent. Nous y travaillons pour éradiquer l’insécurité», promet l’édile de la capitale.

