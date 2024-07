Lutte contre la fraude et l’évasion fiscales: La DGID met en œuvre le Prélèvement de Conformité Fiscale Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Juillet 2024 à 17:36 | | 0 commentaire(s)| a Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID) appliquera désormais le Prélèvement de Conformité Fiscale (PCF), conformément aux dispositions de l’article 220 bis du Code général des Impôts. Selon Morr Fall, Directeur des Impôts et Domaines, le PCF, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'était prévu dans la loi de finance 2020.

Il a pour objectif de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » et de promouvoir l'équité entre les contribuables.

