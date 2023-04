Lutte contre la mendicité à Yeumbeul : L'association « Petite Main Grand Cœur » vient en aide à plus de 250 enfants talibés Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Avril 2023 à 01:40 | | 0 commentaire(s)| Lutte contre la mendicité, la pauvreté et l'insécurité à Yeumbeul : L'association « Petite Main Grand Cœur » vient en aide à plus de 250 enfants talibés, en leur fournissant des vêtements et de la nourriture. Les membres de l'association ont ainsi pour objectif, d'éradiquer le phénomène de la mendicité et d'assurer la sécurité des enfants talibés. Cette initiative a été prise à l'occasion d'une conférence religieuse, tenue ce mardi, dans la localité. Souleymane Faye s'est exprimé en tant que porte-parole du jour.



Accueil Envoyer à un ami Partager