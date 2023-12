Lutte contre la migration irrégulière: Le CARISM a élaboré des solutions concertées et éclairées... Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Décembre 2023 à 17:36 | | 0 commentaire(s)| Le Comité d'actions et de réflexion intersyndicales sur la migration (CARISM) a tenu un panel ce mercredi 26 décembre à Dakar. L'objectif principal de cette rencontre était de partager et d'approfondir les divers axes contenus dans le document de stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière. En rassemblant divers acteurs et experts, le CARISM cherche à élaborer des solutions concertées et éclairées face à cette problématique complexe.



