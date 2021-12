Lutte contre la pandémie Covid-19: Le Kenya bientôt parmi les pays africains producteurs de vaccin

« Actuellement nous importons plus de 70 % de nos besoins en médicaments dont les vaccins et produits biologiques. Cela signifie que souvent nous avons des difficultés d’approvisionnement en médicaments essentiels à cause des problèmes logistiques puisque les importations coûtent chers à notre budget » a fait savoir le ministre de la Santé, Mutahi Kagwe.



Ainsi, il a affirmé que la mise en place de la future unité de production de médicaments va réduire la vulnérabilité du pays tout en lui permettant de s’attaquer à de nouvelles maladies comme la Covid-19 qui a exposé le pays et le continent face à une pénurie de vaccins.



«La production locale de vaccins aidera à bien mener les programmes de Santé, à booster la croissance économique tant au niveau régional que national et accroître les capacités du pays à prévoir l’apparition de nouvelles maladies », a dit le ministre Kenyan.



Toutefois, le ministre a indiqué que l’objectif du gouvernement est de rendre le pays autonome en matière de production de médicaments, notamment de vaccins à usage humain.