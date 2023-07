Lutte contre la pauvreté à Dagana: Les éleveurs capacités dans le domaine de la collecte et de la vente de lait Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Juillet 2023 à 17:36 | | 0 commentaire(s)| Dans le but de participer à la lutte contre la pauvreté dans le département de Dagana, le projet Astel a mis en place une sous-commission qui, durant dix ans, a capacité les éleveurs dans le domaine de la collecte et de la vente de lait. Une initiative appréciée à sa juste valeur, par les membres du Conseil départemental de Dagana, qui exhortent les politiques à tout mettre en œuvre afin de pérenniser ce projet très bénéfique, qui a permis de freiner la transhumance chez les populations de cette localité, très connue dans le secteur de l'élevage.



Accueil Envoyer à un ami Partager