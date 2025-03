Lutte contre la tuberculose : Thiès parmi les régions les plus touchées du pays, debout pour y mettre un terme Rédigé par leral.net le Samedi 22 Mars 2025 à 19:14 | | 0 commentaire(s)| En 2024, au Sénégal, les chiffres des malades enregistrés varient entre 16 500 et plus de 17 000, selon les différentes sources. En vue de la célébration de la journée nationale de lutte contre la tuberculose, Thiès parmi les régions les plus touchées du pays, est déterminée à y mettre un terme. Dans cet extrait Dr Amadou Mbaye Diouf revient l’importance de cet évènement



