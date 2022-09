Lutte contre la vie chère: Rien d'autre que la priorité de l'Etat

Le Sénégal, à l'instar de beaucoup d'autres pays dans le monde, fait face à une crise inflationniste avec un renchérissement continu et accentué des cours des denrées de première nécessité.

Fort de ce constat, le gouvernement du Sénégal, sur instruction du Président de la République, a amorcé une série de mesures visant à soulager les ménages et ainsi atténuer les effets négatifs de deux chocs exogènes évoqués plus haut que le pays subit de plein fouet.

C'est dans cette optique que le Premier Ministre Amadou Ba a procédé ce Vendredi 30 septembre 2022 au lancement officiel des concertations pour la lutte contre la vie chère.



Il faut noter que l'objectif général de ces concertations est de regrouper l'Etat et les principaux acteurs concernés pour discuter et faire des propositions en vue de dégager des pistes de solutions dans le cadre de la mise en œuvre des principales mesures qui ont été arrêtées.