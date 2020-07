Lutte contre le Sida: Le CNLS met à contribution les blogueurs influenceurs du net

Le Conseil national de lutte contre le Sida, en séminaire de formation, a renforcé les capacités des blogueurs. Cette entité, dirigée par Dr. Safiétou Thiam, a constaté l’exigence d’une adaptation pour résister à la propagation du Sida.



D’après elle, il y a de plus en plus des infections chez les jeunes. Et, dans ce contexte de Covid-19, tous les efforts consentis dans la lutte pourraient être anéantis. C’est pour donner réponse à ces nouvelles exigences, que le CNLS a réuni les bloggeurs de la santé et influenceurs des réseaux sociaux afin qu’ils traduisent les nouvelles exigences.



L’association des blogueurs, prenant consciences des enjeux, a estimé avoir déjà fait ses preuves dans ce contexte de Covid-19.