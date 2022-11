Lutte contre le banditisme : Un suspect arrêté à Kolda dans l’affaire de l’émigrée tuée 25 personnes ont été interpeléesà Kolda pour divers délits, lors d’une opération de sécurisation combinée de la police et de la gendarmerie. Parmi les prévenus figure une personne soupçonnée d’être impliquée dans le meurtre de la dame Aminata Touré.

Dimanche 27 Novembre 2022

L’ affaire de la dame Aminata Touré, une émigrée tuée à Kolda en septembre dernier est loin d’être élucidée. Mais, lors d’une descente musclée, les forces de sécurité ont mis la main sur un suspect. Ce qui pourrait donner un coup de fouet à l’enquête. En effet, durant deux jours, la police et la gendarmerie ont mutualisé leurs forces, pour traquer et arrêter les bandits, afin de mettre fin au sentiment d’insécurité qui plane sur la capitale du Fouladou.



Ainsi, s’agissant du meurtre de la dame, le patron du Commissariat Central de Kolda, Commissaire Malick Dieng, explique : «Là où les faits se sont déroulés, il y avait une caméra de surveillance. C’est la vidéo-là que nous avons exploité. Et la personne que nous avons arrêtée, aujourd’hui, ressemble celle qui se trouve dans la vidéo surveillance. Nous n’avons pas encore de preuve contre elle, mais, le droit nous donne le pouvoir de la garder à vue pour nécessité d’enquête. Nous allons regarder la vidéo, pour savoir parfaitement si c’est la même personne. Après cela, si nous constatons que ce n’est pas la même personne, nous allons la laisser partie. Et si le contraire se produit, nous allons la déférer au parquet»



Il faut dire que cette opération combinée a permis de nettoyer la commune de Kolda et environs. 25 personnes ont été interpelées.



« ’Nous avons des check-points. Nous avons eu à faire le tour de ces ronds-points de la commune de Kolda, qui sont sur la route de l’aéroport, le point de Sinthiang Idrissa, pont Abdou Diallo, rond-point de la gendarmerie, etc. Nous avons des patrouilles motorisées qui ont sillonné toute la commune de Kolda et enfin nous avions aussi une patrouille pédestre qui a sillonné également les coins et recoins de la commune», explique le Commissaire de police, Malick Dieng.



Le patron du Commissariat Central de poursuivre : « Nous avons interpellé 25 individus dont quatre dames et deux trafiquants de bois que nous avons interceptés sur la route de l’aéroport. Ils avaient par devers eux 22 poutrelles. Les autres 19 individus parmi les 25 interpellés, ont été interpellés. Parce que tout simplement, nous les avons trouvés sur dans des endroits qui étaient suspects. Certains parmi eux n’avaient aucune pièce d’identification »’.



Il ajoute : « Nous avons également immobilisé 15 motos. Certains parmi les conducteurs n’avaient pas de papiers attestant que c’est leur propriété et d’autres n’avaient porté des casques. Cette opération mixte a permis aussi les éléments de la police et de la gendarmerie de saisir 27 pièces auprès des automobilistes »



Les populations invitées à une collaboration sincère



Pour barrer la route aux bandits et sécuriser la ville et ses environs, les forces de sécurité ont ainsi invité les populations à une collaboration sincère.



«Nous leur ouvrons nos portes de nos bureaux et nos téléphones portables pour les accueillir convenablement, afin qu’à chaque fois qu’elles sentent le besoin de venir de nous informer ou nous parler de leurs problèmes. J’ai l’habitude de le dire. Même si l’Etat mettait un policier ou un gendarme devant la porte de chaque maison, le problème de la sécurité ne se réglerait pas, tant que les occupants de cette maison ne collaborent pas avec les forces de sécurité», martèle le Commissaire Malick Dieng.



Lors de cette opération mixte, un cultivateur de chanvre indien a été arrêté au village de Saré Naly, commune de Saré Bidji. Plusieurs plants de l’herbe qui tue ont été arrachés par les forces de sécurité. Il sera déféré au parquet, puis envoyé en prison, pour culture de chanvre indien.

