Lutte contre le blanchiment de capitaux : Les résultats obtenus par les Etats membres de la CEDEAO, sont peu reluisants (GIABA)

” Alors que nous achevons le second cycle des évaluations mutuelles en novembre 2024, les résultats obtenus par les 15 États membres de la CEDEAO, renvoient une image peu reluisante de notre région et soulignent la nécessité pour nous tous, de redoubler d’efforts et de travailler plus ardument afin de changer la réalité des choses “, a-t-il dit, lors de la 28e réunion du comité ministériel du GIABA.



” La plupart de nos États membres évalués à date, ont obtenu des résultats faibles dans les volets relatifs à l’efficacité de leur évaluation mutuelle “, a rapporté l’officiel.



Parmi les organismes d’évaluation, a poursuivi Harris, ” le GIABA a enregistré 138 notes faibles en matière d’efficacité, tandis que cinq de nos pays ont obtenu de faibles notes au titre de l’efficacité dans tous les 11 résultats immédiats “.



Il estime qu’ “ il est temps que les membres du Comité interministériel prenne l’initiative d’assurer l’efficacité de nos cadres juridiques et de notre législation sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération, ce qui renforcera le niveau d’efficacité en vue du prochain cycle “.



La 28e réunion du Comité ministériel se tient après la 41e réunion de la Commission technique plénière du GIABA.



Après que l’organe technique s’est penché sur certaines questions et a fait des suggestions, le Comité ministériel s’est retrouvé à Pointe Sarène (Mbour, Ouest) pour valider lesdites suggestions et s’assurer de l’existence de moyens d’améliorer la situation, a expliqué Prince Lateef Fagbemi, président du 28e Comité ministériel du GIABA, par ailleurs procureur général et ministre de la Justice de la République fédérale du Nigéria.



Pour sa part, le ministre de la Justice et Garde des sceaux, Ousmane Diagne, a assuré le Comité de l’engagement de son département, ” à mettre en œuvre toutes les recommandations relatives à la prévention, à la détection, aux poursuites, aux condamnations et recouvrement des avoirs, sur la base d’une large coopération internationale “.



Il a rappelé par ailleurs que les nouvelles autorités sénégalaises accordent un intérêt particulier à la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes, un des piliers majeurs d’une politique de bonne gouvernance viable.