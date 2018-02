Lutte contre le grand banditisme : La Section de Recherches de Dakar casse le gang des voleurs du Centre de recherche en santé de Diamniadio Les deux voleurs du Centre de recherche en santé de Diamniadio et leurs onze receleurs ont été interpellés puis envoyés en prison par les éléments de la Section de recherches de la gendarmerie de Dakar. Ils sont poursuivis pour vol en réunion la nuit avec effraction, usage de moyen de locomotion au préjudice de leur employeur et recel.

Les redoutables et redoutés hommes en bleu de la Section de recherches (Sr) de Dakar ont ouvert une enquête et lancé la traque aux malfaiteurs, suite à une plainte pour vol commis durant le mois de janvier dernier au Centre de recherche en santé de Diamniadio.



Ainsi, l’adjudant-major Insa Seck, déroule son plan et parvient à appréhender un des voleurs et ses complices. Ces derniers craquent au cours de leurs auditions respectives, reconnaissent les faits et acceptent de coopérer pour mettre le grappin sur le reste de la bande en fuite. Les pandores poursuivent leurs investigations, exploitent les informations des mis en cause et appréhendent les fuyards finalement identifiés. Ce qui fait au total 13 malfaiteurs, dont deux agents du Centre de recherche en santé de Diamniadio ainsi que les onze receleurs.



Les gendarmes de la Sr ont mis la main sur neuf (9) ordinateurs et 22 chaises roulantes, qui ont été trouvés entre les mains des receleurs. Ils ont été tous déférés au parquet.











Les Echos

