Lutte contre le réchauffement climatique: Le Sénégal déterminé à activer la décarbonisation

Jeudi 23 Septembre 2021

Dans le cadre de promouvoir un développement bas carbone et résilient, un projet dénommé "Deep Decarbozation pathways au Sénégal" a été signé ce matin, entre le ministre de l'Environnement et du Développement durable Abdou Karim Sall et l'AFD (Agence Française de Développement) et ses partenaires tels I DDRI (Institut des Relations Internationales et du Développement Durable et de Enda Energie. Selon le ministre Abdou Karim Sall, ce projet vise á réduire les gaz a effet de serre au Sénégal et va durer trois ans.