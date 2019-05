Lutte contre le terrorisme : les États-Unis étendent leurs tentacules au Sénégal

Rédigé par La rédaction de leral.net le 16 Mai 2019 à 12:01

De la Mauritanie au Sénégal, bref en Afrique de l'Ouest et de l'Est, les Américains tissent en toute discrétion un vaste réseau de bases militaires. Objectif : surveiller les organisations terroristes, lutter contre la piraterie et assurer la surveillance électronique… Et, renseigne "Les Échos", repris par Seneweb, 36 opérations non divulguées ont été lancées par l'Us Army en Afrique.