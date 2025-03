Lutte contre le trafic de drogue : 97 kg de chanvre saisis, l’OCRTIS interpelle 5 individus Rédigé par leral.net le Lundi 10 Mars 2025 à 17:06 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Trafic de drogue/ DGPN/ Serigne Ndong La Direction générale de la police nationale (DGPN) a annoncé dimanche la saisie de plus de 97 kilogrammes de chanvre indien et l’arrestation de cinq personnes lors d’une opération effectuée entre Dakar et Ziguinchor ce week-end. D’après la DGPN, cette opération a été menée par les agents […] Sénégal Atlanticactu/ Trafic de drogue/ DGPN/ Serigne Ndong La Direction générale de la police nationale (DGPN) a annoncé dimanche la saisie de plus de 97 kilogrammes de chanvre indien et l’arrestation de cinq personnes lors d’une opération effectuée entre Dakar et Ziguinchor ce week-end. D’après la DGPN, cette opération a été menée par les agents de la division opérationnelle de l’Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS). « Les agents ont réalisé une intervention importante au cours du week-end, permettant la saisie de 97,5 kg de chanvre indien et l’arrestation de cinq individus », indique un communiqué diffusé sur le réseau social X. Cette action s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue et les réseaux criminels actifs sur le territoire national. Les personnes interpellées ont été placées en garde à vue et seront présentées aux autorités judiciaires compétentes. Les forces de sécurité réitèrent leur détermination à combattre le trafic de stupéfiants, un fléau qui met en péril la jeunesse et la stabilité sociale du pays.



Source : Source : https://atlanticactu.com/lutte-contre-le-trafic-de...

Accueil Envoyer à un ami Partager