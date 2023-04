Lutte contre le trafic de drogues: 5,4 kg de cocaïne saisis à Karang, 2 trafiquants appréhendés Rédigé par leral.net le Dimanche 30 Avril 2023 à 23:46 | | 0 commentaire(s)|

Les agents du Bureau des Douanes de Karang, Région douanière du Centre, ont interpelé le vendredi 28 avril 2023 un individu détenant par devers lui un sac contenant cinq paquets de cocaïne. Selon un communiqué de la Division Communication et des Relations publiques des Douanes, la saisie a eu lieu aux environs de 9 heures au point d'entrée de la frontière avec la Gambie. L'interrogatoire du prévenu a permis d'appréhender une deuxième personne qui était impliquée dans le trafic. Les deux personnes arrêtées, toutes de nationalité malienne, sont en garde à vue. Le poids de la cocaïne saisie est de 5,4 kg pour une valeur totale de 432 millions de FCfa. Le produit est certifié positif à la cocaïne par le Bureau de l'Ocritis de Karang. L'enquête suit son cours. « L'Administration des Douanes réaffirme sa détermination à lutter contre le trafic illicite sous toutes ses formes notamment contre le trafic de drogues qui est un terreau fertile à l'instabilité et à l'insécurité qui secouent d'ailleurs beaucoup de pays de notre sous-région » rappelle la Division Communication et Relations publiques des Douanes.



Source : Source : https://lesoleil.sn/lutte-contre-le-trafic-de-drog...

