Lutte contre le trafic illicite de migrants et la traite des personnes: "Des avancées sont à saluer", Amado Philip de Andres, représentant du Bureau régional de l'ONUDC Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Mai 2022 à 11:17 | | 0 commentaire(s)| Amado Philip de Andres, représentant du Bureau régional de l'ONUDC pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, a pris part hier à l'ouverture de la Conférence régionale des directeurs régionaux et hauts commandants des forces de sécurité intérieure et des hauts fonctionnaires de justice sur la lutte contre le trafic illicite de migrants et la traite des personnes. Revenant sur l'importance de cette rencontre, il a déclaré que toutes les délégations attendaient cette importante réunion. Selon lui, cette conférence a pour objectif d'aborder les différentes avancées en matière de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants relatif aux recommandations issues de la déclaration de Niamey. Cette rencontre, soutient-il, permettra également de valider les prochaines étapes pour la consolidation de mécanismes permanents et le suivi des engagements de la déclaration de Niamey. "Des avancées sont à saluer pour l'ensemble des piliers. Certaines recommandations rencontrent des défis plus importants liés à la collecte de données et à la transmission de l'information", fait-il savoir.







