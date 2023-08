Lutte contre les changements climatiques au Sénégal: La mise en oeuvre du projet REDD PLUS en perspective Rédigé par leral.net le Mardi 8 Août 2023 à 18:45 | | 0 commentaire(s)| L'ensemble des acteurs impliqués dans le secteur de l'environnement ont tenu un atelier ce mardi, pour mettre en œuvre le projet REDD PLUS au Sénégal. Ledit projet vise à préserver les forêts afin de lutter contre les changements climatiques. L'atelier de deux jours réunissant des experts vise essentiellement à identifier les problèmes liés à la dégradation de la nature et à la déforestation, afin de trouver des solutions atténuant de manière définitive contre les changements climatiques.



