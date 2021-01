Lutte contre les feux de brousse: Sédhiou s’arme, les populations appelées à mieux s’impliquer Le service des Eaux et Forêts de Sédhiou a procédé, jeudi dernier, à l’ouverture de pare-feux et la mise en place de feux précoces surveillés dans les zones névralgiques, pour prévenir les feux de brousse. Les populations ont aussi été appelées à la vigilance et à mieux s’impliquer dans cette lutte.

« La population doit être vigilante et s’impliquer dans la lutte contre ces feux de brousse qui entraînent des dégâts matériels et humains. Cette opération de mise en place des feux précoces surveillés, va être accompagnée par la sensibilisation à la communauté pour que chacun soit défenseur de cette nature », a déclaré l’inspecteur régional des Eaux et Forêts de Sédhiou, Ismaïla Niang. M. Niang s’exprimait lors de la tournée de mise en place des feux précoces effectuée, ce mercredi, par l’Inspection régionale des Eaux et Forêts (Iref) de Sédhiou.



Les agents des Eaux et Forêts, les acteurs de la protection de l’environnement et les élus locaux, ont sillonné certaines localités des départements de Sédhiou et Bounkiling, pour ouvrir les pare-feux et mettre des feux précoces dans les zones névralgiques pour une mesure préventive contre les feux de brousse.



D’après « l'APS » qui partage l’info, les opérations d’ouverture des pare-feux et la mise en place des feux précoces surveillés, sont effectives dans des localités de Kounaya Diola et Djendè, dans le département de Sédhiou.



Après Sédhiou, la délégation s’est rendue dans la commune de Diamalathiel Cap, dans le département de Bounkiling, située à neuf kilomètres de la frontière entre le Sénégal et la Gambie.



Plus de deux kilomètres de pare-feux ont été ouverts dans cette commune par l’Avpe et les services techniques, pour intensifier la lutte contre les feux de brousse. Le président de l’Avpe, Mamadou Seydou Diallo, a appelé les populations et les maires, «au don de soi pour arrêter ce fléau».



