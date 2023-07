Lutte contre les noyades: La ville de Dakar remet des équipements de sauvetage et de secours aux maitres nageurs et aux surveillants de baignade Rédigé par leral.net le Samedi 15 Juillet 2023 à 09:38 | | 0 commentaire(s)| La Ville de Dakar a remis un lot d'équipements de sauvetage et de secours aux maîtres nageurs et surveillants de baignade déployés sur toutes les plages de Dakar. Ce, pour lutter contre les noyades. Ces équipements ont été reçus par les Maires des 19 communes.



