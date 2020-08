Lutte contre les violences faites aux femmes : un rapport critique sévèrement l'action du gouvernement et son tour de "passe-passe" budgétaire Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Août 2020 à 18:35 | | 0 commentaire(s)|

C'est un rapport très virulent qui a été publié jeudi 27 août (après avoir été déposé début juillet) par les sénateurs Arnaud Bazin (LR) et Eric Bocquet (PCF) sur "le financement de la lutte contre les violences faites aux femmes" (la synthèse est consultable ici).



Leurs reproches ciblent principalement le gouvernement et l'action de Marlène Schiappa en tant que secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, poste qu'elle a quitté lors du remaniement de juillet.



Les sénateurs regrettent notamment la "quasi-absence de mesures nouvelles" dans le cadre du Grenelle des violences conjugales, rappelant que "les intervenants sociaux en commissariat et gendarmeries, les psychologues, les correspondants locaux de lutte contre les violences intrafamiliales, les correspondants départementaux d'aide aux victimes, les correspondants territoriaux de prévention de la délinquance existaient déjà et ne constituent pas des dispositifs nouveaux".

Accueil Envoyer à un ami Partager