Lutte contre les violences sexuelles et sexistes au Sénégal : Lancement du mode opératoire des forces de sécurité... Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Septembre 2024 à 20:12 | | 0 commentaire(s)| Dans le cadre du projet "Xalé Sama Yité", dédié à l'autonomisation des filles et à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes au Sénégal, l'Institut International pour les Droits de l'Enfant (IBCR) a organisé un atelier de lancement pour le mode opératoire (MO) relatif à l'accueil des enfants victimes de violences. Destiné aux forces de sécurité (police et gendarmerie), cet atelier vise à officialiser le document du MO, lancer une campagne de sensibilisation et partager les activités de diffusion auprès des acteurs concernés.



