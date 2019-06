M Diop, Conseiller municipal: "Innovent" ne fait qu'exploiter nos fils. On n'épargne pas de s'immoler" Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Juin 2019 à 11:13 | | 0 commentaire(s)| Les habitants de la commune de Sakal sont très outrés contre la société "Innovent", laquelle refuse d'après eux, de respecter ses engagements liés à l'exploitation de la centrale solaire de Sakal. Selon M. Diop, conseiller municipal de la commune non seulement l'entreprise française leur doit des redevances annuelles d'un montant de 60 millions de nos francs. Mais, elle exploite leurs fils qui travaillent dans la boite. "Ils perçoivent la somme de 30 mille francs par mois", a-t-il dénoncé, non sans menacer de passer à la vitesse supérieur si leur contractant refuse de faire droit à leurs revendications. "On ne n'épargne pas de s'immoler", lâche-t-il sous les ovations des populations.



Accueil Envoyer à un ami Partager