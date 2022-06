MAC de Mbacké: Entre les confidences d'un ancien détenu et les conseils des parents des... Rédigé par leral.net le Mardi 14 Juin 2022 à 16:12 | | 0 commentaire(s)| A Mbacké, les avis sont unanimes. Du côté des familles des détenus, il n' y a rien à dire par rapport aux conditions et mieux, elles exhortent ces derniers à changer de comportement, une fois élargis. Pour cet ancien détenu croisé à la MAC, il estime que durant son séjour, il a été très bien traité et avec ce qu'il a vu, une année après, c'est encore mieux.



