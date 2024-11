MACKY SALL FACE À SA PREMIÈRE DÉFAITE ÉLECTORALE Rédigé par leral.net le Samedi 23 Novembre 2024 à 22:26 | | 0 commentaire(s)|

"Il a perdu des deux côtés". Cette sentence d'un de ses proches résume la déroute de l'ex-président aux législatives. Non seulement sa coalition s'est effondrée, mais l'ancien chef d'État a aussi sacrifié une prometteuse carrière internationale (SenePlus) - Une page de l'histoire politique sénégalaise s'est tournée ce 17 novembre 2024. L'ancien président Macky Sall, figure dominante de la scène politique depuis plus de deux décennies, a connu sa première défaite électorale lors des législatives, marquant un tournant dans sa carrière jusqu'alors jalonnée de succès. Fait remarquable, l'ancien chef d'État a rapidement reconnu sa défaite face à la coalition Pastef. "Je voudrais, en mon nom personnel et en celui des leaders et membres de la coalition Takku Wallu Sénégal, féliciter la coalition Pastef pour sa victoire", a-t-il déclaré sur le réseau social X dès le lendemain du scrutin, comme le rapporte Jeune Afrique (JA). La déroute est particulièrement significative. La coalition Takku Wallu Sénégal n'a conservé qu'une seule zone d'influence : le Fouta Toro, comprenant les départements de Goudiry, Kanel, Matam et Ranérou Ferlo. Plus symbolique encore, Macky Sall a perdu son fief historique de Fatick, ville dont il fut maire de 2002 à 2008 sous les couleurs du PDS, puis de 2009 à 2012 sous sa propre bannière. Cette défaite intervient dans un contexte particulier. Selon un proche de l'ancien président cité par Jeune Afrique, "J'ai été surpris que Macky Sall soit candidat lors de ces législatives, surtout par rapport à la carrière à l'international qui s'offrait à lui." En effet, l'ancien président avait renoncé à son poste d'envoyé spécial du Pacte de Paris pour les peuples et la planète (4P), une opportunité offerte par Emmanuel Macron, pour se lancer dans cette bataille électorale. Le score final est sans appel : l'Alliance pour la République (APR) de Macky Sall et le PDS ne totalisent que 16 sièges sur 165, un résultat dérisoire pour deux formations qui ont dominé l'Assemblée nationale pendant vingt-trois ans. Comme l'observe ce proche de l'ancien président cité par plus haut : "J'aurais préféré qu'il reste indemne de toute défaite, mais il a voulu sauver son parti coûte que coûte. À l'arrivée, il a perdu des deux côtés." Cette défaite marque un tournant historique pour celui qui avait connu une série ininterrompue de victoires depuis 2000, d'abord aux côtés d'Abdoulaye Wade, puis en son nom propre avec son élection à la présidence en 2012 et sa réélection en 2019. Elle signe également la fin d'une époque politique au Sénégal, où les forces du Pastef, sous la direction du Premier ministre Ousmane Sonko et du président Bassirou Diomaye Faye, s'imposent désormais comme la nouvelle force dominante du pays. Source Logo: SenePlus Primary Section: Politique Secondary Sections: Développement Diaspora Société Archive setting: Unique ID: Farid



Source : Source : https://www.seneplus.com/politique/macky-sall-face...

