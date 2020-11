MALI: Apres la libération de 200Jihadistes, l'armée française frappe et tue 50 autres Rédigé par leral.net le Lundi 2 Novembre 2020 à 21:30 | | 0 commentaire(s)|

Furieux. Les militaires français digèrent mal la libération, au Mali, le 8 octobre, de deux cents prisonniers, dont de hauts cadres djihadistes responsables d’attentats dans la région, en échange de quatre otages – le leader de l’opposition malienne Soumaïla Cissé, deux Italiens et la Française Sophie Pétronin. L'armée vient de réplique



Invité d'Europe Soir, le général François Lecointre, chef d’État-Major des Armées est revenu sur une opération menée notamment par la France au Mali menée vendredi. Cette mission a permis la neutralisation d'une soixantaine de djihadistes.



C'est une opération d'envergure qui vient de se dérouler au Mali contre le terrorisme. Vendredi, "une soixantaine de djihadistes ont été neutralisés" par les hommes du commandement des opérations spéciales, a annoncé sur Europe 1 le général François Lecointre, chef d’État-Major des Armées. "Un succès important porté à l'engagement de l'opération Barkhane et du commandement des opérations spéciales", commente le militaire.



Montrer que "l'ennemi est de plus en plus aux abois"

Les commandos français, appuyés par les forces de l'opération Barkhane et des Mirage 2000, ont détruit une concentration de combattants terroristes qui s'apprêtaient à attaquer une garnison malienne près de Boulikessi, au centre-ouest du Mali. Cette action s'inscrit dans une campagne importante menée par l'opération Barkhane depuis le début du mois d'octobre dans la zone dite "des trois frontières", entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso.



Selon le général Lecointre, 3.000 soldats français sont engagés en coopération avec la force G5 Sahel (Tchad, Niger, Burkina Faso, Mali et Mauritanie) et les forces estoniennes de l'opération Takuba, dont c'était la première mission opérationnelle mercredi dernier.





Source : Source : https://www.exclusif.net/MALI-Apres-la-liberation-...

Accueil Envoyer à un ami Partager