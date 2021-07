MALICK GACKOU : "J'ai aussi subi un redressement de 11 milliards"

"Mon cher jeune frère, j´ai appris pour votre redressement fiscal de 2.4 milliards de Fcfa. Comme tu le sais, j´ai aussi subi un tel forfait avec un redressement de 11 milliards il n'y a guère longtemps", a écrit Malick Gackou en direction de Bougane Guèye Dany. "Dommage que dans notre pays, encore, le régime en place continue d'utiliser les leviers étatiques pour intimider des adversaires politiques. Peine perdue. Tu as mon soutien car le combat pour le Sénégal n'a pas de prix et notre sens élevé du patriotisme demeure le gage de notre engagement pour le devenir de notre Nation. Courage et persévérance. Vive le Sénégal debout et éternel", a ajouté le leader du Grand parti.

Source : https://www.exclusif.net/MALICK-GACKOU-J-ai-aussi-...