MARCHÉ DE LA POMME DE TERRE, L’ARM IMPOSE UNE NOUVELLE RÉGULATION Rédigé par leral.net le Samedi 29 Mars 2025 à 00:17 | | 0 commentaire(s)|

L’Agence de Régulation des Marchés a annoncé la suspension temporaire de la commercialisation par les agrobusiness. Un dispositif de surveillance du transport sera également mis en place afin d’assurer la traçabilité des produits. Dans un communiqué officiel, l’Agence de Régulation des Marchés (ARM), sous l’égide du ministère de l’Industrie et du Commerce, a annoncé une série de mesures visant à mieux encadrer la commercialisation de la pomme de terre locale. L’ARM a décidé de suspendre temporairement la mise en marché des pommes de terre par les agrobusiness. Cette décision vise à favoriser la commercialisation de la production locale issue des petits producteurs et à garantir une valorisation équitable de leurs produits. Un dispositif de surveillance du transport des pommes de terre sera mis en place. Grâce à un suivi des véhicules de transport, cette mesure a pour objectif d’assurer la traçabilité des produits et de garantir un approvisionnement régulier du marché. Les autorités préviennent que des sanctions seront appliquées aux acteurs ne respectant pas ces nouvelles dispositions. L’ARM appelle ainsi à la collaboration de tous les acteurs du secteur pour la bonne mise en œuvre de cette régulation. Ces mesures s’adressent principalement à l’Interprofession Pomme de Terre (IPDT), aux agrobusiness et aux commerçants. Source Logo: SenePlus Primary Section: Economie Archive setting: Unique ID: Alioune



Source : Source : https://www.seneplus.com/economie/marche-de-la-pom...

