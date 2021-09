MARCHÉS PASSÉS DURANT LE PREMIER SEMESTRE 2021: Plus 474 milliards d’entente directe sur les 725 marchés passés Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Septembre 2021 à 15:55 | | 0 commentaire(s)|





La majorité des 725 marchés publics (72%) ont été passés par entente directe durant le premier semestre de l’année 2021. C’est ce que révèle la Direction centrale des marchés publics (Dcmp). En chiffres, 474.540.983.494 francs Cfa ont été passés en entente directe sur un total de 662.455.997.444 F Cfa.







La Direction centrale des marchés publics (Dcmp), dont l’une des missions est de contribuer, en relation avec l’Autorité de régulation des marchés publics (Armp), à la collecte et à l’analyse des données, ainsi qu’à l’établissement des statistiques sur les marchés publics, a publié les chiffres des marchés publics du premier semestre de l’année 2021. Selon la Dcmp, 725 marchés ont été passés durant cette période pour un montant total de 662.455.997.444 F Cfa. Dans ce tableau, 187.915.013.950 francs Cfa ont été passés par appels d’offres. Cette manne est financée comme suit : 56.206.127.294 francs Cfa du budget consolidé d’investissement, 55.485.301.346 francs Cfa du budget de fonctionnement, 4.977.197.833 francs Cfa des comptes spéciaux du Trésor et 71.246.387.477 de financement extérieur.

474.540.983.494 francs Cfa ont été passés par entente directe, dont 396.389.485.068 francs Cfa de financement extérieur et 76.953.627.042 francs ont été débloqués du budget de fonctionnement de l’Etat du Sénégal.

En ce qui concerne les ententes directes estampillées article 76, c’est-à-dire qui relèvent d’une urgence, le total est de 3.048.316.419 francs Cfa.







Plus de 653 milliards des marchés passés à Dakar







Dakar se taille la belle part avec 653.859.059.185 F Cfa dont 474.428.745.888 francs Cfa par entente directe…contre 8.596.938.259 dans les pôles.







203 marchés sont des travaux, 352 des fournitures, 63 prestations intellectuelles et 107 services courants







S’agissant de la répartition par type de marché, il s’avère que les 203 de travaux ont été arrêtés à la somme de 604.733.568.466 francs Cfa contre 352 estampillés fournitures pour la somme de 35.106.730.554 francs Cfa.







Samba THIAM











Source : Source : https://www.jotaay.net/MARCHES-PASSES-DURANT-LE-PR...

Accueil Envoyer à un ami Partager