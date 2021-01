MDF sur son limogeage de l'AIBD: "Moustapha Niass n'a rien fait, c'est Macky Sall qui est..."

Pour le poste de conseillère d'administration de l'AIBD, Mame Diarra Fam indexe le Président Macky Sall est à l'origine de son limogeage, en faveur de son poulain. "Je tiens à dire que Moustapha Niass n'est en rien à l'origine de mon limogeage, il n'a rien fait. C'est un poste stratégique et ils ont peut-être peur de moi. On me reproche d'avoir dit des choses sur l'AIBD. Je veux qu'on le couve car il a l'âge de mon grand père. Je n'ai jamais insulté, mais au Sénégal, on forme des insulteurs publics. Faites un tour sur les réseaux sociaux.