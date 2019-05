MFDC: Après Koundioughor, Salif Sadio en meeting à Thionck-Essyl ce samedi

Non content d’avoir fait véhiculer des messages de nature à porter atteinte à la Sûreté de l'État à Koundioughor (Bignona) le samedi 27 avril, Salif Sadio a décidé de refaire le même coup.



Selon dakarmatin qui a parcouru « Le Témoin », Salif Sadio a encore convoqué une seconde réunion publique pour demain samedi dans le village de Thionck-Essyl situé en Basse-Casamance.



Selon le communiqué, lit-on, le chef « combattant » Salif Sadio appelle toutes les populations de Casamance ainsi que les membres et les sympathisants du Mfdc affiliés à sa section armée, à venir nombreux au meeting. «Vous considérez, comme nous, que la Casamance a besoin, plus que jamais, de la cohésion de son peuple et de la cohérence dans les décisions qui engagent le présent et l’avenir ; vous pensez, comme nous, que l’indépendance nationale est la solution ; vous voulez mettre fin au statu quo et à l’immobilisme ; alors, participez en masse au meeting du 04 mai 2019, un rendez-vous avec l’histoire » .



Pour le journal, informe le site, Salif Sadio mène une compagne de communication auprès des populations pour leur soumettre un « référendum », du genre : « poursuivre la lutte armée » ou « former un gouvernement-Mfdc » ?



