MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L'ACTION SOCIALE : Un Comité consultatif pour la vaccination présidé par Anta Tall Dia mis en place depuis novembre 2019 Rédigé par leral.net le Lundi 25 Janvier 2021

Les Sénégalais peuvent se rassurer. Des techniciens chevronnés existent dans le pays pour parer à toutes les éventualités en ce qui concerne les vaccins et la vaccination. En effet, un comité consultatif pour la vaccination au Sénégal (Ccvs) a été mis en place depuis novembre 2019.



Le débat sur le vaccin contre le Covid-19 fait rage dans tous les pays du monde. Le Sénégal n’est pas en reste. Les théoriciens du complot et les pessimistes crient sur tous les toits pour montrer leur scepticisme par rapport à ce nouveau vaccin. Mais au Sénégal, il y a de quoi se rassurer. Alors même que la maladie n’était pas encore connue, le Sénégal avait mis en place un Comité consultatif pour la vaccination au Sénégal (Ccvs). La note de service N°14893 du 13 novembre 2019 a été signée par le Dr Aloyse Waly Diouf, alors directeur de Cabinet du ministre de la Santé et de l’Action sociale.

Selon la note de service, le Comité est présidé par Anta Tall Dia, le Pr Bernard Diop en assure la vice-présidence. Les membres sont : les professeurs Ousmane Ndiaye, Niama Diop Sall, Abdou Salam Sall, Tandakha Dièye, Pape Saliou Mbaye, Amadou Gallo Diop, Mamadou Ba, Marie Edouard Diémé Faye, Roughyatou Ka, Dr Abdou Karim Diop, Ibrahima Lèye, Dr Awa Diallo, Dr Aldiouma Diallo.

Le Comité, composé d’experts nationaux dans différentes disciplines, est chargé d’émettre des avis ou recommandations dans le domaine des vaccins et de la vaccination après une analyse rigoureuse des données factuelles disponibles au niveau national, régional et international.

Sont aussi membres un représentant du Directeur général de la Santé, le chef de la Division surveillance et riposte vaccinale, un représentant de la Direction de la pharmacie et du médicament, un représentant de la Direction de la lutte contre la maladie, un représentant du Programme national de lutte contre les hépatites, un représentant du ministère de l’Economie et des Finances, un représentant du ministère chargé du Budget, un représentant du ministère de l’Intérieur, un représentant du ministère des Forces armées, un représentant du ministère de la Communication et des Télécommunications, un représentant du ministère chargé de l’Aménagement du Territoire et des Collectivités locales, un représentant du secteur privé, un représentant de l’Oms.

Avec comme secrétaire général le directeur de la Prévention et secrétaire adjoint le chef de la Division de l’immunisation, le comité peut s’adjoindre des observateurs qui sont des personnes pouvant être conviées de manière ponctuelle aux réunions afin d’apporter des informations sur des questions spécifiques pour lesquelles le comité a besoin d’un éclairage.



Madou MBODJ





Source : https://www.jotaay.net/MINISTERE-DE-LA-SANTE-ET-DE...

