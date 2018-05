MMA : Après Rocky Balboa, Bombardier a décroché un nouvel adversaire

Bombardier va avoir un autre combat en MMA. Le vainqueur de Rocky Balboa va affronter Bob Sapp, un Américain spécialiste de mixed martial arts et de kickboxing. Ce combat lui a été proposé et Bombardier a décidé de relever le défi. Le choc est prévu pour le mois d’août prochain.



Bombardier entend mener désormais sa carrière au Sénégal et à l’étranger. Les deux ne sont pas antinomiques, estime-t-il, interrogé par la Rfm. Son adversaire, Bob Sapp, est âgé de 45 ans, mesure 2 mètres et pèse 159 Kilos.











Senenews