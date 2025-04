MMA / LES SENEGALAIS DISTRIBUENT DES KO A GOGO À LOMÉ : Tapha Tine, Général Malika, Petit Lô et Tafsir Bâ s'imposent royalement Rédigé par leral.net le Lundi 14 Avril 2025 à 12:08 | | 0 commentaire(s)|









Ce samedi 12 avril à Lomé au Togo, plusieurs athlètes sénégalais dont Tapha Tine, Général Malika et Petit Lo sont entrés dans l’octogone pour livrer un combat dans le Main Events organisé par Éric Favre Nation. Tapha Tine s’est imposé devant le Thaïlandais Ted Benz. Il en est de même pour les jeunes lutteurs Général Malika et Petit Lo respectivement devant le Camerounais Fanfan Latulippe et le Togolais Badaro Essorézam. L’autre belle performance sénégalaise de la soirée, vient du champion de Kick Boxing, Mouhamed Tafsir Ba qui s’est imposé face à l’Algérien Lazreg.







Tapha Tine met KO Benz dans un duel de mastodontes







Le lutteur sénégalais Tapha Tine a signé, sa toute première victoire en arts martiaux mixtes (MMA), samedi soir à Lomé (Togo). Le combat des super lourds qui l’opposait à Ted Benz a tourné à l’avantage du combattant sénégalais qui faisait ses débuts dans cette discipline.

Après quelques minutes de round d’observation, Tapha Tina a chargé le champion thaïlandais de muay thaï avant de lui donner un uppercut foudroyant qui le met KO. Le visage ensanglanté, Tep Benz s’incline devant le géant du Baol qui impressionne pour sa première dans l’octogone malgré son inexpérience et ses lacunes dans le MMA.



Victoire éclaire de Général Malika sur Fanfan Latulippe dès le premier round







Mohamed Bayo dit Général Malika a remporté son premier combat en MMA ce samedi face à son adversaire camerounais. Il n’a fallu qu’une minute de combat pour voir Général Malika s’imposer devant Fanfan Latulippe. Une victoire éclaire par KO technique du capitaine de l’équipe nationale de lutte simple qui a ébahi les spectateurs présents à l’hôtel Onomo de Lomé.

Après ce succès pour son baptême de feu, Général Malika a confié ses ambitions dans la discipline des arts martiaux mixtes. « Je remercie tous mes coachs qui m’ont énormément aidé dans la préparation de ce combat. Je rends grâce à Dieu et je remercie le roi des arènes Modou Lô qui s’est déplacé jusqu’ici pour nous soutenir. Jeux veux être un champion du monde en MMA. C’est mon objectif et je sais que j’ai les atouts pour réussir dans cette discipline »m déclare-t-il.





Petit Lô gagne par KO devant le Togolais Badaro Essorézam





Pour son deuxième combat en MMA, Petit Lô s’est imposé devant son vis-à-vis togolais. Vite fait et bien fait ! Petit Lô n’a pas laissé son adversaire respirer ce samedi. Le combattant sénégalais a attaqué son vis-à-vis dès le coup d’envoi en enchaînant des coups de poing.

Mal en point, Badaro Essorézam va s’affaler au sol impuissant devant Mohamed Diouf « Petit Lô » qui s’impose par KO technique après seulement trois minutes de combat.

Satisfait de ce résultat, le neveu de Modou Lô a réagi après sa première victoire dans les arts martiaux mixtes. « Il était inconcevable de perdre aujourd’hui surtout devant Modou Lô. Je veux faire une belle carrière en MMA et mon objectif est de rejoindre l’UFC. J’y crois énormément » a-t-il confié.



Mouhamed Tafsir Ba s’est offert une victoire presque facile devant Lazare Benziane en Kick Boxing







Le champion du monde de Kick Boxing a été expéditif ce samedi à Lomé face à son adversaire algérien dans le cadre de la journée Éric Favre Nation MMA. Une minute vingt-deux secondes ont suffi à Tafsir Ba pour venir à bout de Lazreg Benziane par KO technique après décision arbitrale à la suite d’un « ground and pound ».

Avec ce succès, le sparring-partner de Modou Lô confirme ainsi qu’il est une valeur sûre du MMA sénégalais et qu’il peut réussir à se hisser au sommet dans cette discipline des arts martiaux mixtes. « Je suis le Black Lion et quand j’ai ma proie je ne lâche plus. Ce n’est que le début du commencement. Le travail continue » a lancé Tafsir Ba après son impressionnant combat.







APRES SA VICTOIRE SUR TEP BENZ, TAPHA TINE DÉFIE LE ROI DES ARÈNES

« Je suis prêt à affronter Modou Lô en lutte sénégalaise et en MMA »







Après sa victoire sur le champion thaïlandais ce samedi à Lomé, Tapha Tine a lancé un défi à Modou Lô pour un choc royal en lutte avec frappe mais pas que. Il se dit prêt à affronter l’actuel roi des arènes sénégalaises.







Venu assister au combat de son neveu Petit Lô mais aussi ceux de tous les autres combattants sénégalais qui étaient dans l’octogone ce samedi à Lomé, Modou Lô était la grande attraction de l’événement Éric Favre Nation MMA. Ainsi, profitant de sa première victoire en MMA, son compatriote Tapha a encore adressé un message au roi des arènes qu’il n’a cessé d’interpeller pour un combat royal.



Dans la capitale togolaise, Tapha Tine a une nouvelle fois défié Modou Lô précisant qu’il était prêt à en découdre avec lui sur les deux disciplines à savoir la lutte sénégalaise et les arts martiaux mixtes.

« Vous savez je ne voulais pas en reparler car vous connaissez ma position sur la question. Éric Favre est un promoteur et c’est d’ailleurs lui qui avait organisé mon combat contre Bombardier. S’il me donne l’avance sur cachet pour affronter Modou Lô je le prendrai ici et maintenant. Je suis prêt à l’affronter en lutte sénégalaise et en MMA » a-t-il déclaré.











