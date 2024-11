MOUSTAPHA DIAKHATÉ ET ADAMA GAYE PLACÉS EN GARDE À VUE Rédigé par leral.net le Samedi 23 Novembre 2024 à 00:35 | | 0 commentaire(s)|

Le premier est interrogé pour ses analyses sur les élections législatives, tandis que le second fait face à des accusations liées à ses déclarations sur le décès de l’ancien ministre Mamadou Moustapha Ba. iGFM - (Dakar) Moustapha Diakhaté, convoqué ce vendredi à la Division de lutte contre la cybercriminalité, a été placé en garde à vue. Selon son avocat, Me Amadou Sall, son audition portait sur l’analyse qu’il a faite des résultats des dernières élections législatives. « Pour l’essentiel, Moustapha Diakhaté a déclaré que ces élections ont été marquées par ce qu’il qualifie d’arnaque, ayant conduit à une société défaillante. Il affirme ne pas comprendre qu’Ousmane Sonko ait pu dire publiquement qu’il avait simulé lorsqu’il prétendait être dans le coma », explique Me Sall. L’avocat assure que son client n’a été interrogé que sur ce sujet et a fourni des réponses précises et claires. « Le fait de poser une question sur son opinion et de le maintenir en garde à vue, je considère cela comme une prise d’otage assortie d’une demande de rançon, visant à le contraindre à se taire », dénonce-t-il. Par ailleurs, le journaliste Adama Gaye a également été convoqué par la police ce vendredi. Les faits qui lui sont reprochés concernent des déclarations faites à propos du décès de Mamadou Moustapha Ba, ancien ministre des Finances. Lors d’une intervention sur Sen TV, Adama Gaye avait affirmé : « Moi, je pense que Moustapha Bâ a été tué. Qui l’a tué ? Je ne sais pas, il faut creuser. Le procureur a ouvert une enquête, mais il doit aller jusqu’au bout. Parce que si cette histoire passe, personne ne sera en sécurité dans ce pays. Si des gens ont pu faire cela à un ancien ministre des Finances, imaginez ce qu’ils peuvent faire. » Le journaliste avait également suggéré d’enquêter sur certaines personnes proches de l’ancien régime. Source Logo: SenePlus Primary Section: Société Archive setting: Unique ID: Alioune



Source : https://www.seneplus.com/societe/moustapha-diakhat...

