MSAS / Inondations: « Les instructions sont données pour que toutes les dispositions soient prises dans l’urgence. » (Abdoulaye Diouf Sarr)

Après les fortes pluies du week-end dernier qui ont aussi impacté des structures sanitaires, Abdoulaye Diouf Sarr, le Ministre de la Santé et de l'Action Sociale s’est rendu à Rufisque, Pikine et Guédiawaye.



Une occasion pour le MSAS de constater de visu les dégâts occasionnés par les inondations dans ces zones. Selon M. Diouf Sarr , « ces postes de santé ont subi des dommages considérables. C'est une situation délicate car d'autres postes de santé qui sont à l'intérieur du pays sont aussi concernés. Il y’a urgence à les sortir de l'eau, mais aussi urgence à reprendre tout ce qui est archivage parce qu'il y a eu à ce niveau des dégâts. Il faut aussi reprendre les activités ».



Des dégâts ont aussi été notés sur le matériel médical. Les problèmes notés aux postes de Santé de Diokoul Kher de Rufisque, Ndiarème Limamoulaye de Guédiawaye, Guinail Rail Sud, Nasroulah de Diamaguène Sicap Mbao, sont les mêmes selon toujours le MSAS.



« Les équipes sont déjà à pied d’œuvre pour remettre la situation en l’état. Les instructions sont données pour que toutes les dispositions soient prises dans l'urgence. Les activités pourront redémarrer dans les plus brefs délais. Cependant il y a des problèmes de fonds qui sont très difficiles à régler. Je suis en train de voir avec les autorités territoriales concernées pour la délocalisation de certains postes de santé ou même trouver une meilleure solution pour la gestion des eaux », a t-il ajouté lors de cette tournée organisée ce 11 septembre 2020.

