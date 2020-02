"Ma beauté est une malédiction, elle éloigne les hommes de moi", se lamente une Nigériane

Identifiée comme Hauwa, la jeune femme se plaint en disant que sa beauté était une malédiction, car elle ne pouvait avoir un homme pour elle-même.



En effet, Hauwa est très belle mais elle prétend qu’avec toute sa beauté, aucun homme n’est venu voir son père pour lui demander en mariage.



Hauwa, originaire de la partie nord du Nigéria, a écrit un long et émouvant message sur Instagram, exprimant son calvaire alors qu’elle lutte toujours pour se trouver un mari.



Selon elle, presque tous ses amis et collègues d’école avec lesquels elle a grandi, sont mariés, la laissant à son propre sort.



Elle a écrit: « En grandissant, j’avais toujours eu des gens qui m’accordaient une attention particulière à cause de ma beauté, j’ai toujours aimé penser qu’ils admiraient juste le travail d’Allah sur moi, mais en grandissant, j’ai commencé à penser que ma beauté était plus une malédiction qu’une bénédiction sur moi. ”



“ J’ai littéralement vu tous mes camarades se marier, beaucoup de gars frappaient sur le pas de leur porte, mais pour moi ce fut plutôt l’inverse, les hommes se sont toujours distancés de moi, en disant que je suis trop jolie et ils savent qu’un autre gars me les arracherait certainement parce que Je serais toujours le sujet de point de mire et tant de regards seraient sur moi, ce qui me rendrait facile à arracher. ”



“ Je suis Hauwa, une fille peule des plaines d’Adamawa et ce sont mes douleurs », a t-elle terminé.