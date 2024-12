Mac de Thiès : Ce que l’on sait de l’homme de plus 80 ans, mort en détention La série noire continue dans les prisons. Après la mort de Bassirou Diop, garde du corps de Barthélemy Dias, à Saint-Louis, celle d’A. Lô, annoncée dans son édition d'avant-hier à Mbacké, des sources ont saisi “EnQuête” pour dénoncer un autre cas qui est intervenu à Thiès et qui émeut les populations de la commune de Chérif Lô, dans le département de Tivaouane.

Selon leurs sources, le détenu décédé à la Maison d'arrêt de Thiès était âgé de plus de 80 ans.



“ Ce décès pose véritablement le problème de l'humanisme de certains de nos magistrats et la manière dont la justice est administrée. Pour une personne de cet âge qui, de surcroît, est le chef de son village et qui présente en conséquence, toutes les garanties de représentativité, je pense qu'on aurait pu lui accorder la liberté provisoire ”, confient-elles.



Et leurs sources précisent que les avocats de l'octogénaire qui répond au nom de M. Guèye, avaient introduit une demande de liberté provisoire rejetée par le tribunal, à la suite de l'opposition du représentant du parquet.



Il résulte des informations recueillies par “EnQuête”, que M. Guèye était poursuivi pour occupation de terrain appartenant à autrui, violences et voie de fait. Interpellé le 20 novembre, il a été placé sous mandat de dépôt et envoyé à la Mac de Thiès, où il attendait son jugement.



Un jugement qui n'aura finalement pas lieu, car ce décès dans des conditions qui restent à élucider, met un terme à l'action publique dans cette banale affaire d'occupation foncière. Pour rappel, en ce qui concerne le cas d’A. Lô à la Mac de Mbacké, il avait perdu la vie samedi dernier, lors de son évacuation vers un centre de santé de la localité, pour des problèmes, dit-on, épigastriques.



Le procureur a été saisi du dossier pour décider des suites à réserver à l'affaire, informaient nos confrères de "Seneweb".





