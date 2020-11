Machu Picchu a rouvert son site au public Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Novembre 2020 à 13:00 | | 0 commentaire(s)|

Rocio Barrios ministre du Commerce extérieur et du Tourisme a déclaré que cette réouverture montrait "que les Péruviens sont résilients".

Un premier train de touristes était arriv...





Source : Il était fermé depuis le 16 mars pour cause de Covid-19, même si on avait prévu une première réouverture le 1er juillet dernier. Pour remercier les dieux, une cérémonie rituelle a été célébrée le dimanche 1er novembre dans la citadelle, déclarée patrimoine de l'humanité par l'Unesco en 1983.Source : https://www.podcastjournal.net/Machu-Picchu-a-rouv...

Accueil Envoyer à un ami Partager