Macky Sall: « Aucun mouvement ne sera toléré dans le parti en France »

Rédigé par leral.net le Mardi 3 Septembre 2019

Le Président de la République a fait un saut en France après son séjour au Japon pour la célébration de la 7e édition du Ticad. Il a profité de ce petit passage pour recadrer des militants de son parti.



Depuis la France, le Chef de l’Etat a décidé de dissoudre tous les mouvements et structures de soutien du parti établis dans ce pays. Prenant cette décision, il a ordonné à tous les responsables, de s’adresser directement au coordinateur de l’Apr.



« Aucun mouvement ne sera toléré dans le parti en France. Si des ministres ou cadres du parti ont des ambitions, qu’ils attendent la fin de mon mandat pour se manifester », précise-t-il. Sur ce, il a appelé les militants à travailler davantage et de manière inclusive.

