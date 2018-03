Macky Sall : « Il n y a aucun risque à faire du business au Sénégal » Hier (jeudi) en recevant son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, le président de la République Macky Sall a réaffirmé son partenariat avec la Turquie. Il souligne dans son allocution : « le partenariat entre le Sénégal et la Turquie se porte très bien. Nous l’assumons sans complexe ».

Le Président Sall s’exprimait en marge du forum économique sénégalo-turc au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) à Diamniadio.



Il semble être satisfait des relations entre le Sénégal et la Turquie ainsi que du partenariat entre les deux pays. « Tout est rassurant dans les relations entre les deux pays, car elles sont anciennes et jouissent d’un cadre juridique fort de 24 accords et 4 nouvellement signés », a-t-il dit d'entrée. Le Président Macky Sall, conscient du travail à faire entre les deux nations, concède néanmoins: « nous avons encore du travail à faire ensemble pour booster nos échanges et raffermir davantage nos relations ».



Il a également incité le secteur privé turc à investir davantage au Sénégal dans des secteurs comme l’agriculture, les ressources naturelles, le tourisme, la santé qui constituent de réelles opportunités d’investissement. « Il n y a aucun risque à faire du business au Sénégal car le Sénégal est un pays ouvert à tous les partenaires », a tenu à rassurer le président sénégalais.









Thierno Malick Ndiaye

