Macky Sall: "Médina Baye est un lieu où le drapeau de l'islam flotte très haut"

Rédigé par leral.net le Samedi 8 Août 2020 à 17:32 | | 0 commentaire(s)|

Le Chef de l’Etat a mis en exergue, ce samedi, l’envergure internationale de la cité de Médina Baye, un foyer religieux où ’’le drapeau de l’Islam flotte très haut’’. ’’Médina Baye est un lieu où le drapeau de l’Islam flotte très haut’’, a dit Macky Sall venu présenter ses condoléances au nouveau Khalife Cheikh Mahi Niass à la suite du rappel à Dieu de Cheikh Ahmed Tidiane Ibraihima Niass, quatrième khalife de Baye Niass.



Cette ’’réputation’’ de la cité religieuse a fait le tour du monde et est reconnue partout, a dit le chef de l’Etat qui a fortement insisté sur cette dimension de Médina Baye, ’’ardent foyer religieux où sont formés des fidèles à l’adoration de leur Créateur’’.



Il a prié pour le défunt Khalife et pour Seyda Fatima Niass et Cheikh Mouhamed Moctar Niass des fils de Baye Niass disparus réecmment.

Le Chef de l’Etat a prié pour ’’un Khalifat de succés’’ pour Cheikh Mahi Niass, un ’’exégèse du Coran’’, lui souhaitant de marquer son avènement par des ’’avancées’’ pour l’Islam.

Cheikh Mahi Niass a loué l’action du président Sall, notant que si le défunt Khalife a pu faire autant de réalisations, c’est grâce à son ’’accompagnement sans faille’’. ’’C’est sous le magistère de Macky Sall que Médina Baye a eu la reconnaissance qui est la sienne aujourd’hui au niveau des autorités sénégalaises’’, a t-il dit.



Le guide religieux a remercié le Président de la République et prié pour la réussite de ses projets. Le nouveau Khalife a salué les actions menées par le président Sall pour lutter contre la pandémie du coronavirus et prié pour que cette maladie soit définitivement éradiquée.

Source : Aps









Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos