Macky Sall, Président de l'UA: "La stabilité, le terrorisme et le financement du Développement, nos priorités pour le Continent" Lors du 35e sommet des chefs d'Etat et de gouvernement africains à Addis Abeba, le président sénégalais Macky Sall a pris la présidence tournante de l'Union Africaine. il est revenu sur les priorités du continent, les relations avec l'Europe et avec la France mais aussi sur les coups d'Etat qui se multiplient. Entretien TV5 Monde

Rédigé par leral.net le Mardi 8 Février 2022 à 05:57



