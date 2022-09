Macky Sall à New York: « Il est temps d’avoir une gouvernance mondiale plus juste, plus inclusive, adaptée aux réalités de notre temps »

Le président sénégalais a estimé ce mardi, à New-York qu’il était temps de ‘’d’instaurer une gouvernance mondiale plus juste, plus inclusive et davantage adaptée aux réalités de notre temps’’. Le chef de l’Etat sénégalais a insisté sur le fait que ce choc sans précédent fragilisait davantage les économies les plus faibles, et rendait encore plus pressants leurs besoins en liquidités, pour atténuer les effets de l’inflation généralisée et soutenir les ménages et les couches sociales les plus vulnérables, notamment les jeunes et les femmes. Il estime que depuis près de quatre-vingt ans après la naissance du système des Nations Unies et des Institutions de Bretton Woods, il est temps d’instaurer une gouvernance mondiale plus juste, plus inclusive et plus adaptée aux réalités de notre temps’’.

