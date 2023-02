Macky Sall à Thiès : « Je vois bien que le Mbourok Soow est en marche… » Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Février 2023 à 01:44 | | 0 commentaire(s)|





Cette nomination de son compagnonnage avec le président du conseil économique social et environnemental Idrissa Seck a, selon Macky Sall, tout son sens au regard de l’accueil qui lui a été réservé. « Je constate que le Mbourou Ak Soow marche bien dans cette localité. En tout cas je suis très fier de cet accueil et de la cohésion des responsables politiques de Thiès, venus me témoigner leur soutien… » a déclaré le Président Macky Sall avant de regagner la gouvernance. Le président de la République a entamé sa tournée économique ce mercredi dans la capitale du Rail. Le chef de l’Etat a eu un accueil chaleureux de la population de Thiès venue de toutes les parties de cette région du Cayor. Depuis l’entrée de Thiès jusqu’à la gouvernance, le chef de l’Etat a serré la main de tous les responsables politiques de la localité avant de tenir un discours de remerciement à l’endroit de toute la population. Accompagnés de Idrissa Seck, Abdou Mbow, Yankhoba Diattara et d’autres responsables, le président de la République se souvient bien de sa fameuse alliance qu’il a même dénommée « Mbourok Soow ».Cette nomination de son compagnonnage avec le président du conseil économique social et environnemental Idrissa Seck a, selon Macky Sall, tout son sens au regard de l’accueil qui lui a été réservé. « Je constate que le Mbourou Ak Soow marche bien dans cette localité. En tout cas je suis très fier de cet accueil et de la cohésion des responsables politiques de Thiès, venus me témoigner leur soutien… » a déclaré le Président Macky Sall avant de regagner la gouvernance.

