Macky Sall à l’écoute des populations de Dakar plateau et de Médina : les infrastructures, l’emploi et la sécurité au cœur des échanges Dans le cadre de son projet de communion avec les populations, « Jokko ak Macky », le président Macky Sall était cet après-midi à l’écoute des populations de Dakar plateau et de Médina. Le moins que l’on puisse dire, c'est que les infrastructures, la précarité et la sécurité étaient au cœur des échanges.

Rédigé par leral.net le Samedi 2 Avril 2022 à 18:49

Du coté de la Médina, et presque par quartier, les intervenants ont interpellé le chef de l’Etat sur les infrastructures inachevées ou abandonnées, souvent source d’insécurité, sur le pourquoi de ses retards, mais aussi sur le silence de l’Etat face à leurs préoccupations.



Le problème de l’emploi des jeunes a aussi été largement abordé au cours des interventions car des jeunes et même des adolescents en divagation ont également pris la parole. Ils se sont confiés sur les raisons de leur fugue pour préférer vivre dans la précarité et l’insécurité.



La formation pour un accès au travail, mais aussi pour une meilleure efficience du financement des projets accompagnés par la DER, était également à l'ordre du jour.





Le président des handicapés de la Médina a aussi porté le plaidoyer pour ses camarades, qui pour la plupart, font face à de multiples difficultés liées à leur santé et à leurs moyens de subsistance.



